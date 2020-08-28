شاهد عيان يروي لـ(واخ): تفاصيل النزاع العشائري في الحسينية ويكشف عن عدد القتلى والمصابين

2020/08/28 | 22:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

كشف شاهد عيان علي محمد ، اليوم الجمعة ، عن مجريات النزاع العشائري في منطقة حسينية المعامل شمال شرقي بغداد ، مبينا ان” النزاع ادى الى مقتل 3 رجال واصابة 5 بجروح خطرة “.

وقال محمد في تصريح لـ“خبر برس” ، ان” النزاع الحاصل في منطقة حسينية المعامل بالقرب من الكراج القديم بين عشرتي البو محمد والعكيلات “، مبينا ان الخلاف العشائري ليس جديد وانما قديم ولكنه عاد الخلاف الى الواجهة قبل ثلاثة ايام ولم ينقطع النزاع بين الطرفين طيلة الايام الماضية “.

واكد ان النزاع ادى الى مقتل اكثر من 3 اشخاص من ابناء العشيرتين اضافة الى وفاة امراءة من عشيرة اخرى ، موضحا ان عدد الاصابات اكثر من 5 اصابات وربما هناك اشخاص من عشائر اخرى وغير معنية بالحدث “.

واوضح ان النزاع ادى ايضا الى حرق سبعة منازل وجملون للادوات الانشائية ، مبينا ان” النزاع العشيرتين استخدمت انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة من قاذفات وغيرها ، مشيرا الى ان” القوات الامنية متواجدة في ارض الحدث لكنها لم تتدخل لحل النزاع لانه خلاف عشائرية “.

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