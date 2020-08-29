وكالة: الإمارات تلغي مقاطعة إسرائيل في خطوة جديدة لتطبيع العلاقات

2020/08/29 | 17:39 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن رئيس البلاد أصدر مرسوما يلغي قانون مقاطعة إسرائيل ويسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين.وأضافت الوكالة أن المرسوم الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يأتي ”ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي“.يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه شركة طيران العال الإسرائيلية لتسيير أول رحلة للطيران المباشر بين مطار بن جوريون في تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي تقل وفدا إسرائيليا وكبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توسط في اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في 13 أغسطس آب.وقال مسؤول أمريكي إن جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب سيكون ضمن المسؤولين الأمريكيين على متن رحلة طيران العال التي ستغادر إسرائيل يوم 31 أغسطس آب الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش).ولا يزال يتعين إجراء مفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والإماراتي حول تفاصيل تتعلق بفتح السفارتين وروابط التجارة والسفر قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق.ولا توجد روابط جوية رسمية بين إسرائيل والإمارات ولم يتضح إن كانت شركة العال ستتمكن من التحليق في أجواء السعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل، من أجل تقليص زمن الرحلة.وفي مايو أيار توجهت طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلى تل أبيب لتوصيل إمدادات للفلسطينيين لاستخدامها في مواجهة جائحة فيروس كورونا لتكون أول رحلة تسيرها شركة طيران إماراتية إلى إسرائيل.تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني

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