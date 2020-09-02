2020/09/02 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن إبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عددا من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة Apollo Global Management للاستثمار في أصول عقارية لأدنوك تبلغ قيمتها 20 مليار درهم، أي ما يعادل 5.5 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان إنها ستحصل "على عوائد فورية بقيمة 10 مليارات درهم، أي ما يعادل 2.7 مليار دولار أميركي، بموجب هذه الصفقة التي من المتوقع أن يتم إنجازها في الربع الأخير من عام 2020".

وأضافت "تتيح هذه الشراكة لأدنوك الاستفادة من عوائد إيجار مجموعة من أصولها العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدنوك الإماراتية تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات درهم من خلال صفقة جديدة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدنوك الإماراتية تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات درهم من خلال صفقة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).