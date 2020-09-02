2020/09/02 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي استهلال:"أفضل ما في العوالم الممكنة هو العالم الأقل سوءًا"فلاديمير يانكلفيتش فيلسوف فرنسي وعالم في الموسيقى ولد سنة 1903 وتوفي 1985 وهو مؤلف معروف حيث أضاء فكره على الأخلاق المعاصرة.



يدافع يانكيليفيتش بالفعل عن أسبقية الأخلاق على جميع فروع الفلسفة الأخرى (الميتافيزيقيا ، السياسة ، الجماليات ، إلخ.) تظهر لغته الشعرية بشكل ملحوظ في كل من كتاباته التي تمت ترجمتها الى العديد من لغات العالم وخ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأخلاق بين القوة والغفران عند فلاديمير يانكلفيتش - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأخلاق بين القوة والغفران عند فلاديمير يانكلفيتش - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).