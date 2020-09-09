2020/09/09 | 20:30 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة د.حسن التميمي يوافق على طلب عماد محمد بمعالجة الرياضيين الدوليين مجاناً في بغداد والمحافظات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة د.



حسن التميمي يوافق على طلب عماد محمد بمعالجة الرياضيين الدوليين مجاناً في بغداد والمحافظات first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

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