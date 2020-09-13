فنانة عمانية تكتشف بالصدفة إصابتها بالسرطان أثناء إجرائها فحوصات كورونا

2020/09/13 | 14:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/أعلنت الفنانة العمانية فريدة خميس ، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، تزامنا مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان ، وستبدأ من اليوم ، بروتوكول العلاج تحت إشراف الأطباء ، حسبما كشفت عبر موقع الصور والفيديوهات انستغرام.وطالبت الفنانة العمانية من جمهورها الدعاء لها ، وأيضا عدم إرسال رسائل نصية لها ، أو محادثتها هاتفيا […]

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