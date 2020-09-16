هاشتاغ.. تفاعل واسع مع مواقف السيد السيستاني بشأن الانتخابات

2020/09/16 | 07:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.09.16 - يشهد الوضع السياسي العراق تجاذبات..والملفت خلال اليومين الأخيرين موقف المرجعية الدينية، حيث أكد آية الله السيدعلي السيست...

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