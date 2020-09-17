بمساعدة العتبة الحسينية.محافظة نينوى تفتتح مستشفى لمعالجة مرضى كورونا قريبا

2020/09/17 | 10:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _نينوىأعلن محافظ نينوى نجم الجبوي، افتتاح مستشفى كرفاني مخصص لمعالجة مرضى كورونا الأحد المقبل، وقال الجبوري إن"المحافظة ستتفتح الأحد المقبل مستشفى كرفاني، يحتوي على أجهزة حديثة لمعالجة وباء فيروس كورونا".وأضاف ،أن" العتبة الحسينية مستمرة في الدعم الصحي، فقد وصلت لمراحل متقدمة في بناء مستشفى بسعة 185 سريراً ويحتوي على 4 صالات للجراحة، وردهات خاصة لغسل الكلى"، مبيناً أن "العتبة الحسينية تعهدت بإنشاء مستشفى كرفاني لعلاج مرضى كورونا في منطقة برطلة".وأشار إلى أن" المحافظة تمكنت من أكمال مستشفى كرفاني للطوارئ، تم تخصيصه من وزارة الصحة داخل مستشفى السلام بسعة 25 سريراً".وأكد، أن"جمعية فرنسية طلبت تخصيص قطعة أرض لبناء مختبر حديث و مستشفى الأمراض النفسية لكبار السن في المحافظة"، مبيناً ،أن "الجمعية أنجزت مدرسة في منطقة الحمدانية، وساعدت في أعادة إعمار جامعة الموصل أيضاً"

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