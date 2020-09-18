الإيتيقا الفكرية وابستيمولوجيا الفضائل عند باسكال أنجل - زهير الخويلدي

2020/09/18 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي تمهيد:"الإيتيقا الفكرية موضوع كلاسيكي ولا يزال قليل الدرس" يخوض باسكال أنجل في مسألة العلاقة بين المعرفة والقيم وبين الابستيمولوجيا والكسيولوجيا أثناء مراجعته لكتاب روجر بوفيه ومحاولته تقديم رد على الأطروحة التي تربط الإيتيقا بالتيولوجيا اللاهوتية ويدعو إلى إعادة التفكير في نظرية المعرفة باعتبارها أخلاقًا فكرية من اجل اختبار تبرير معتقداتنا ،لكنه يرى حياة الفكر أيضًا ، مثل كل أشكال الحياة ......





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