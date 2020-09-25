فيديو.. سر حفاظ “ليلى علوي” على شبابها الدائم رغم إقترابها من سن الستين

2020/09/25 | 21:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / على الرغم من إقترابها لسن الستين، إلا إنها ما زالت تحافظ على جمالها ورشاقتها بشكل متميز ، هى الفنانة المصرية المحبوبة “ليلى علوي” ، التى تبهر جمهورها دوما بإطلالتها الشبابية الأنيقة.وعن سر جمالها وتألقها فى الفترة الأخيرة ، صرحت الفنانة ليلى علوي ، فى أكثر من لقاء تليفزيونى لها ، […]

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