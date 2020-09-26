2020/09/26 | 13:48 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - صورة من أرشيف رويترز.بيروت (رويترز) - قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، زعيم حركة أمل الشيعية، إن حركته متمسكة بالمبادرة الفرنسية بعد اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن تشكيل الحكومة.وأضاف بري في بيان ”نحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقا لمضمونها“.ومحور الخلاف على تشكيل الحكومة الجديدة هو مطالبة حركة أمل وحزب الله بتسمية عدد من الوزراء.تغطية صحفية مكتب بيروت - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بري: نحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية في لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بري: نحن على موقفنا بالتمسك بالمبادرة الفرنسية في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).