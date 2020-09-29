وزارة الصحة تكلف حمدي بوشناق بمهام مدير صحة كركوك وكالة

2020/09/29 | 12:10 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/كلفت وزارة الصحة الدكتور نبيل حمدي بوشناق بمهام مدير صحة كركوك وكالة خلفا للدكتور زياد خلف .وبوشناق طبيب تركماني جراح يعمل في مستشفى كركوك العام ./انتهى

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