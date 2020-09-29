ملا طلال: 3 ضباط و4 من مسؤولي وكالات أمنية يخضعون للتحقيق في حادثة الرضوانية

2020/09/29 | 21:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، عن احالة 3 ضباط و4 من مسؤولي الوكالات الامنية على خلفية حادثة الرضوانية، فيما أكد عدم وجود موقف رسمي حول نية الادارة الامريكية اغلاق سفارتها في بغداد.



وذكر ملا طلال في مؤتمر صحفي تابعه "ناس" (29 ايلول 2020)، انه "ليس هناك شيء رسمي هناك نية لدى الادارة الامريكية وتتدارس هذا الموضوع الحكومة العراقية وتتفهم حرص واشنطن على حماية بعثتها والحكومة العراقية تتفهم ذلك وهي ملتزمة بحماية البعثات وهي مستمرة باتخاذ العديد من الإجراءات".

واضاف ان "التداعيات ستكون كارثية تذكرنا بمفاصل مهمة مر بها المجتمع العراقي مطلع التسعينيات وبداية الألفية الثانية تداعيات خطيرة تتحمل مسؤوليتها الأطراف الخارجة عن القانون التي تحاول اختطاف قرار الدولة وتخالف رؤى غالبية القوى الوطنية العراقية"، مستدركاً انه "لذلك عندما اقول التداعيات كارثية هذا يترجم الجهد الكبير للكاظمي والوزراء لأجل منع اغلاق السفارة واقناع الولايات المتحدة بخطورة هذه الخطوة والدول التي لها علاقة".

واشار ملال طلال الى انه "استطيع القول ان الحكومة العراقية قطعت شوطاُ طويلا لأجل الحصول على قرار ايجابي بهذا الخصوص"، مؤكداً "استمرارها جهودها من أجل فرض الأمن والاستقرار ونؤمد أن الولايات المتحدة دولة صديقة ولنا معها مصالح كبيرة".

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء ان "العراق حريص على استمرار هذه العلاقة وفق المصالح المشتركة، الحكومة العراقية قطعت شوطا كبيرا لمنع إغلاق السفارة والدور يبقى على القوى والوطنية والفعاليات الاجتماعية لتجنيب العراق تداعيات اي خطوة تقوم بها اي دولة مؤثرة".

وبين ان "الكاظمي وفريقه الخاص قاموا بالتواصل مع واشنطن ودول مؤثرة في الاتحاد الاوربي للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف ولا يجر الى ما لا يحمد عقباه"، نافياً ان "يكون دور للاعرجي في المفاوضات مع واشنطن".

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