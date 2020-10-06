خبيرة اقتصادية تتوقع أن تكون الموازنة المقبلة وفق برامج انمائية وقد يدخل العراق بفترة السنين العجاف

2020/10/06 | 12:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، أن تكون الموازنة المقبلة وفق برامج انمائية وقد يدخل العراق بفترة السنين العجاف، وفي حين لفتت إلى ان الرواتب حق للموظفين على الحكومة ان تدفع كل 30 يوما مقابل ما يقدمه الموظفون، انتقدت فكرة دفع … Readmore

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