درجال يطلع على سير العمل في قاعة بغداد آرينا

2020/10/06 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اطلع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الثلاثاء على سير الأعمال في الجناح الإداري لمشروع قاعة بغداد آرينا 7 آلاف متفرج في المدينة الشبابية بالعاصمة بغداد الذي ينفذ لصالح وزارة الشباب والرياضة .

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" درجال وجه خلال جولته في الجناح الإداري للقاعة، أن يكون العمل متكاملاً وبجودة عالية يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لخدمة قطاعي الشباب والرياضة، فضلاً عن ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجازه على وفق التصميم والرؤية الجديدة".

ونقل البيان عن وزير الشباب قوله: إن" مشروع قاعة بغداد آرينا 7 آلاف متفرج سيكون محطة مهمة لتضييف العراق للبطولات العربية والقارية الدولية ،كونها مطابقة للمواصفات المعتمدة في البطولات الخارجية الكبرى".

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