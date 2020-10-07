وكالة نون تنشر النتائج النهائية للامتحانات العامة للسادس الاعدادي

2020/10/07 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون، الأربعاء 7 تشرين الاول

2020، النتائج النهائية للامتحانات

العامة للصف السادس الاعدادي العلمي،

الادبي، للعام الدراسي 2019 - 2020.

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