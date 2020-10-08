وكالة الاستخبارات تطيح بـ ماكنة داعش الإعلامية في كربلاء (صورة)

2020/10/08 | 12:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اطاحت وكالة الاستخبارات، بما تسمى "ماكنه داعش الإعلامية" في محافظة كربلاء.

وقالت الوكالة في بيان، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (8 تشرين الاول 2020)، انه "بعملية استباقية استخباراتية مشتركة من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات التقنيات والمعلوماتية واستخبارات كربلاء في وزارة الداخلية، تم إلقاء القبض على إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائها لـ "عصابات داعش الإرهابي"، والتي تعمل بصفة إعلامية تدير شبكات إلكترونية تستقطب النساء والفتية من الرجال على منصات التواصل الاجتماعي لغرض انحدارهم ضمن صفوف عصابات داعش الارهابي".

واضاف البيان ان "الارهابية تقوم كذلك بمنتجة العمليات الإرهابية التي تنفذ من قبل "الزمر الإرهابية" وبثها على الصفحات الإلكترونية التي تدار من قبلها"، موضحا انه "تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق فني مختص من قبل مديريتي الاستخبارات، وبالجرم المشهود وضبط داخل هواتفها المحمولة إصدارات ومقاطع فيديوية خاصه بعمليات داعش الإرهابي التي أعدت ومنتجت من قبلها".

واشار البيان الى انه "من خلال التحقيقات الأولية معها اعترفت بأنتمائهما لتلك "العصابات الإجرامية" وتم تجنيدها ضمن صفوف داعش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي منذ اكثر من ثلاثة سنين وهي إحدى ماكنات داعش الإرهابي، كما برز دورها في قيادة حملات إعلامية مزيفة بشن هجمات على القوات الأمنية واستهداف المواطنين".

واوضح البيان انه "تم إيداعها التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

هذا ؛ ولم يكشف البيان عن اسمها او سبب تواجدها في كربلاء، ومتى واين القي القبض عليها.

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