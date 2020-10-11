وفاة المعاون الاداري لمستشفى السفير التابع للعتبة الحسينية

2020/10/11 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الاحد المعاون الاداري

لمستشفى السفير التابع للعتبة الحسينية

بسبب جلطة دماغية

ونقلت مصادر في مستشفى السفير لوكالة

نون الخبرية ان الحاج خصير النصرواي ابو

الوفا توفي عصر اليوم الاحد بسبب اصاب

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