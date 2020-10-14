نشوب حريق في زيونة داخل قاعة أعراس

2020/10/14 | 14:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: اين نيوز} نشب حريق في منطقة زيونة اليوم الاربعاء، داخل قاعة للأعراس والمناسبات.وذكرت مديرية الدفاع المدني، إن "حريقاً نشب في منطقة زيونة داخل قاعة اعراس ومحلات".واضافت: "تم توجيه عدة فرق اطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان ومازال هنالك طلب اسناد بفرق انقاذ اخرى".

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