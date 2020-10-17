2020/10/17 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب نواب عن محافظة نينوى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية بسبب ارتفاع عمليات الاغتيال في قضاء سنجار.

حيث أكدوا ان الآونة الاخيرة شهد القضاء اغتيالات داخل المدينة أمام مرأى ومسمع القوات الأمنية، مطالبين بإجراء تغييرات أمنية وتأمين القضاء من خلال ارسال قوة اتحادية لمسك الملف الداخلي والقبض على المجاميع المسلحة وكشف الجهات التي تقف خلفهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب عن نينوى يطالبون الكاظمي بالتدخل جراء ارتفاع عمليات الاغتيال بقضاء سنجار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب عن نينوى يطالبون الكاظمي بالتدخل جراء ارتفاع عمليات الاغتيال بقضاء سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).