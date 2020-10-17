2020/10/17 | 13:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة الزهراء (عليها السلام)

للبنات التابعة لقسم التعليم العالي في

العتبة الحسينية المقدسة، عن انطلاق

فعاليات الملتقى العلمي الاقليمي الاول

عبر الفضاء الافتراضي.

وقالت رئيسة الجامعة الدكتورة زي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة الزهراء (ع) التابعة للعتبة الحسينية تعلن عن انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الاقليمي الاول الخاص بـ(المرأة) عبر الفضاء الافتراضي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة الزهراء (ع) التابعة للعتبة الحسينية تعلن عن انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الاقليمي الاول الخاص بـ(المرأة) عبر الفضاء الافتراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).