المرجع السيستاني يحدد الاثنين المقبل اول ايام شهر ربيع الاول 1442هج

2020/10/17 | 21:00 - المصدر: وكالة نون

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اعلن مكتب سماحة السيد السيستاني (دام

ظله) انه لم تثبت رؤية الهلال بالعين

المجردة في العراق والمناطق المجاورة

له بعد غروب يوم السبت (٢٩/ شهر صفر

المظفر )

ونقل بيان لمكتب المرجع السيستاني حصلت

وك

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