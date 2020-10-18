2020/10/18 | 16:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت الفنانة الإماراتية، أحلام، لهجوم حاد من بعض مواطني سلطنة عمان، بسبب الحفل الغنائي الذي بثه التلفزيون العماني لها، أمس السبت، وأحيته في الأوبرا السلطانية.



ودشن عدد كبير من مستخدمي موقع “تويتر” ، هاشتاغ احلام في الاوبرا السلطانية ، معربين عن استيائهم من إحياء الفنانة الإماراتية حفلا غنائيا ، ولم يمر عام على وفاة السلطان […]

التدوينة رواد تويتر يهاجمون” أحلام” لإحيائها حفلا فى سلطنة عمان..



والفنانة ترد ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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