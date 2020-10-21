2020/10/21 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء.. ممثل المرجع السيستاني يزور جامعة الزهراء الطبية للبنات و يطلع على مراحل انجازها (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/21 | 16:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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