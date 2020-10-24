لقاح الجدري اول تجربة لاكثر الامراض فتكا بعد قتله ملايين البشر

2020/10/24 | 18:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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وصفه رينيه ناجيرا، عالم الوبائيات، ومحرر موقع “تاريخ اللقاحات” بأنّه “مرض مخيف” ويجعلك -حسب قوله-:”تشعر بآلام شديدة في جسمك، مصحوبة بالحمى والتهاب الحلق، وصعوبة في التنفس” وذلك بحسب تقرير لريتشارد هولينغام في “بي بي سي”.



وأضاف رينيه، أنّ الأسوأ من ذلك، يتمثّل في: “انتشار طفح جلدي قبيح في جميع أنحاء جسمك، ويتّخذ شكل بثور متقيحة […]

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