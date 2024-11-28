وزير النقل يعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية مع بيروت مطلع الأسبوع المقبل

2024-11-28 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية مع بيروت الأسبوع المقبل.وقال السعداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها مع بيروت مطلع الأسبوع المقبل بعد اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت وزارة النقل قد أعلنت- في وقت سابق- تعليق رحلات الخطوط الجوية من وإلى بيروت؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان"، مبينة، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة المسافرين وتماشياً مع التوترات المستمرة والعمليات العسكرية الجارية في المنطقة".