2020/10/25 | 16:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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حقق ريال مدريد فوزا هاما بثلاثية مقابل هدف على غريمه برشلونة، أمس السبت، في مباراة الكلاسيكو بالجولة السابعة من الدوري الإسباني، ليستعيد توازنه بعد فترة من التخبط

التدوينة بعد الفوز بالكلاسيكو..



هل يعود ريال مدريد للهيمنة الأوروبية؟ ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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