هل سيحسم البرلمان الجدل حول الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى؟

2020/10/26 | 08:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – يحسم مجلس النواب اليوم الاثنين الجدل بشأن الدوائر الانتخابيّة لمحافظتي كركوك ونينوى في قانون الانتخابات، بعد ان صوت السبت الماضي على عدد الدوائر الانتخابية لـ 16 محافظة .



وصوت البرلمان على اعتماد 17 دائرة انتخابية في بغداد، و6 في البصرة، و5 لكل من ذي قار والسليمانية و4 لكل من بابل والأنبار وأربيل […]

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