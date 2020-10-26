حزب البعث الأردني ينعى عزة الدوري.. من هو ظل صدام حسين؟

2020/10/26 | 13:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعى حزب البعث الأردني، الاثنين، القيادي في حزب البعث العراقي الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، في عهد صدام حسين، عزت الدوري.



وأصدرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي، بيانا، اطلع عليه "ناس"، (26 تشرين الأول 2020)، قالت فيه " الدوري فقيد الكفاح القومي، ورفيق درب الفارس الخالد شهيد الحج الأكبر، الرفيق أبو عدي (في إشارة إلى الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين)"، وذلك وفق ما نقل موقع RT.

يشار إلى أن عزت الدوري مطلوب للسلطات العراقية، وأُعلن في أكثر من مناسبة عن مقتله واعتقاله، لكنه كان غالبا ما كان ينفي التصريحات التي تتحدث عن ذلك عبر تسجيلات صوتية.

من هو عزة الدوري؟

كان الدوري نائباً لصدام منذ توليه الحكم عام 1979 حتى سقوطه عام 2003.

ولد الرجل الثاني في حزب البعث الذي حكم العراق لسنوات طويلة، في الأول من يوليو 1942، تزوج من خمس نساء، وله من الأبناء 11 ابنًا و13 ابنة.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة إبان حكم صدام حسين، وأنيطت به رتبة النائب العام لقائد القوات المسلحة بعد الغزو العراقي للكويت.

كان ظهوره غالباً ملازماً لصدام، يرافقه مثل ظله منذ 17 تموز 1968 وحتى اعتقاله.

شغل منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة في عهد البعث، لكنه توارى عن الأنظار بعد سقوط حكم صدام عام 2003، على الرغم من أن حزب البعث أعلن في حينه أنه تسلم منصب أمين عام الحزب خلفًا لصدام بعد إعدامه عام 2006

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية لم يعرف الكثير عن مكان تواجده، ونسبت إليه تسجيلات صوتية ومرئية عدة في فترات مختلفة.

كما انتشرت شائعات عدة قبل أكثر من 5 سنوات حول مقتله في اشتباك قرب مدينة تكريت شمال بغداد، وراجت في ذلك الحين صور لجثة رجل أصهب الشعر ذي لحية، يشبه في بعض ملامحه عزة الدوري، أبرز أركان النظام السابق، إلا أن السلطات العراقية التي تسلمت الجثة لم تؤكد في حينه هويتها، لاسيما بعد إعلانها عدم امتلاك عينات من الحمض النووي لمقارنتها.

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