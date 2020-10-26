الكاظمي لمبعوث بوتين: الطموح بالعلاقات بين العراق وروسيا أكبر من الواقع الحالي لها

2020/10/26 | 19:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدّة ملفات بين بغداد وموسكو، مشيرا إلى أن علاقات روسيا والعراق ليست بمستوى الطموح.



وقال مكتب الكاظمي في بيان له وتلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين أن “الأخير استقبل، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية، الكسندر لافرنتييف، برفقة رئيس المركز الوطني لإدارة […]

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