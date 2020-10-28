الرافدين يستمر باستقطاع ملبغ السلف من راتب الموظف التقاعدي

2020/10/28 | 10:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -قرر مصرف الرافدين، استقطاع دفعات تسديد السلف والقروض التي يتم منحها للموظف من راتبه التقاعدي في حال إحالته للتقاعد.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، “عند إحالة الموظف على التقاعد وبذمته سلف أو قروض بإمكانه تحويل الأقساط على راتبه التقاعدي شرط عدم تجاوز مجموع الاستقطاعات نسبة 50 […]

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