العتبة الحسينية تناقش مع اهالي سنجار ابرز مشاكلهم وتدعو الى التعايش السلمي

2020/10/29 | 21:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء

ناقش وفد من العتبة الحسينية المقدسة، الخميس، عددا من القضايا المهمة مع شخصيات مختلفة في قضاء سنجار لاسيما التعايش السلمي.

وقال مسؤول التلبيغ والتعليم الديني الشيخ فاهم الابراهيمي لـ /المعلومة/، ان “وفدا من العتبة الحسينية المقدسة زار قضاء سنجار والتقى عشائرها وزعيم الطائفة الايزيدية وناقش معهم مختلف الامور التي يحتاجونها او يعانون منها، بهدف نقلها للمرجعية الدينية العليا عن طريق ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي”.

واضاف الابراهيمي “اكدنا خلال لقاءتنا على اهمية التعايش السلمي بين المكونات، فيما تفقدنا ايضا قطعات الحشد الشعبي المتواجدة في قضاء سنجار”.



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