2020/11/01 | 08:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أصدرت دائرة الإفتاء العام في الأردن فتوى تحرم على كل مصاب بمرض معدٍ مثل مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مخالطة الناس.

وقالت الدائرة في بيان نقلته الوكالة الرسمية “بترا”، وتابعتهه “يس عراق”، إن “النبي أمر بالحجر الصحي عند وجود الطاعون الذي هو وباء معدٍ، فقال: (إِذا سَمعتم به بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْض وَأَنْتُم بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارا مِنْه)”.، مؤكدة أن “النّهي الوارد في الحديث حمله العلماء على التحريم، أي تحريم الدّخول في البلد الذي وقع فيه الوباء وتحريم الخروج منه”.

وأوضحت الدائرة في البيان، أنه “يُقاس كلّ وباء معدٍ مثل (الكورونا) على الطاعون، فلا يحِلّ للمصابٍ به أن يخالطَ غيرَهُ من الناس، لأن ذلك يتسبب بإلحاق الضرر بهم، والنبيّ بيّن حرمة إلحاق الضرر بالآخرين، فقال: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتوى دينية تخص فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتوى دينية تخص فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).