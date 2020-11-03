ملا طلال: الكاظمي وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول ’عاجلاً’ لصرف رواتب المتقاعدين

2020/11/03 | 14:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، وزارة المالية، بإيجاد الحلول لصرف رواتب المتقاعدين.



وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، في تدوينة تابعها "ناس"، (3 تشرين الثاني 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، المنعقدة هذا اليوم، وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين".

وأضاف، "وننتظر إقرار قانون تغطية العجز المالي من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين".

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