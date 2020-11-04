الصحة العالمية تحذر من خطر جائحة كورونا في اوروبا وأمريكا

2020/11/04 | 10:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الوضع الوبائي في اوروبا وأمريكا الشمالية ودعت الحكومة للتركيز على التدابير الأساسية للوقاية واحتواء الوباء لوقف انتشاره وان ترفعها لاحقا من غير أن تضطر إلى العودة لفرضها مجددا.



التنبيه جاء على لسان المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم الذي بدأ فترة حجر صحي ذاتي في منزله التزاما باجراءات البروتوكول […]

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