2020/11/05 | 18:11 - المصدر: عين العراق

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الخميس 5 نوفمبر 2020 | 06:05 مساءً | عدد القراءات : 5

انتحار موظف في الوقف الشيعي

أقدم موظف في ديوان الوقف الشيعي، اليوم الخميس، على الانتحار، بواسطة إطلاق النار على نفسه، بالعاصمة بغداد.





وذكرت وسائل إعلام محلية أن "موظفاً في ديوان الوقف الشيعي، أقدم على الانتحار في ظروف غامضة، عبر إطلاق النار على نفسه من سلاح (كلاشينكوف)، وذلك في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد".





وأضاف، أن "الشرطة توجهت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، فيما نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".





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