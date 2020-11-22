الكربولي: الكرة في ملعب الكاظمي لاختيار أحد مرشحي رئاسة الوقف السني

2020/11/22 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الاحد، ان الكرة بملعب مصطفى الكاظمي في اختيار أحد مرشحي المجمع الفقهي لرئاسة الوقف السني وهو وحده المسؤول عن اتخاذ القرار.

وقال الكربولي في تغريدة على موقع “تويتر” “لا نجد تفسيراً منطقياً لتأخير السيد رئيس الوزراء لاختيار أحد مرشحي المجمع الفقهي الموقر لرئاسة الوقف السني”.

واكد ان “الكرة بملعب الكاظمي وهو وحده المسؤول عن اتخاذ القرار ولا ينبغي التعكز على فرقاء العملية السياسية بهذا الملف”.

واختتم تغريدته بهاشتاغ “ندعم_مرشحي_المجمع_الفقهي“.

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