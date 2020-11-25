2020/11/25 | 12:11 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الممثل التركي “كيفانش تاتليتوغ” المعروف باسم مهند يستعد للتمثيل في المسلسل الإسباني “لا كاسا دي بابل”

يستعد الممثل التركي الشهير “كيفانش تاتليتوغ”، والمعروف في العالم العربي باسم مهند، للمشاركة في المسلسل الإسباني ” لا كاسا دي بابل “.

في الموسم الخامس من المسلسل الإسباني “لاكاسا دي بابيل”، الذي يعرض على شبكة “نتفليكس”، على أن يبدأ التصوير الشهر المقبل في إسبانيا.

وتصدر الممثل التركي قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “كيفانش تاتليتوغ” في المسلسل الإسباني “لا كاسا دي بابل” 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كيفانش تاتليتوغ” في المسلسل الإسباني “لا كاسا دي بابل”) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كيفانش تاتليتوغ” في المسلسل الإسباني “لا كاسا دي بابل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).