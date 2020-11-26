الكربولي: نوايا غير طيبة خلف عدم حسم محضر الاوقاف ورئاسة الوقف السني

2020/11/26 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الخميس، ان ابقاء موضوع محضر الاوقاف المشبوه معلقا فضلا عن عدم حسم رئاسة الوقف السني يؤكد لنا ان هنالك نوايا غير طيبة لا تريد الخير لهذا البلد.

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر، “رغم شكنا بصدق الوعود التي اطلقها كبار المسؤولين، الا اننا كنا نتوقع اجراءً مسؤولا من قبل مجلس الوزراء يستجيب للمطالب المرجعية والشعبية السنية بخصوص محضر الاوقاف المشبوه”.

واضاف “ان ابقاء هذا الموضوع معلقا فضلا عن عدم حسم رئاسة الوقف السني يؤكد لنا ان هنالك نوايا غير طيبة لا تريد الخير لهذا البلد”.

واختتم تغريدته بهاشتاغ “الغاء محضر الاوقاف مسؤولية وطنية”.





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