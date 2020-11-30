مشروع قاعة بغداد ارينا يقطع شوطا متقدما في مراحل الإنجاز

2020/11/30 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

تواصل الملاكات الهندسية التابعة لوزارة الشباب والرياضة أعمالها في مشروع قاعة بغداد آرينا التي تتسع لـ7 آلاف مُتفرج في المدينة الشبابية بالعاصمةِ بغداد، ليصل العمل في هذا الصرح الى مراحلٍ متقدمة.

وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن" مراحل العمل في قاعة بغداد آرينا وصلت إلى نسبٍ مُتقدمةٍ وهي تسير ضَمنَ خُطة العمل الموضوعة لها وبوتيرةٍ مُتصاعدة مما أسهم في إنجاز أعمال ربط المسقف المعدني وفق التصاميم والمُخططات المصادق عليها وتغليف القاعة من الجوانب والعمل على استكمال ربط منظومتي الكهرباء والتبريد مع الاستمرار بمعالجةِ السلالم الكونكريتية".

وبَينَ أن" العمل بملحق العقد مُستمرٍ وهو البناية الإدارية بعد التغييرات التي وجه بها وزير الشباب والرياضية عدنان درجال وتتضمن أعمال الواجهة وحسب التصاميم الجديدة، وتبيض الجدران وصبغ السُقوف للاستوديوهات فضلًا عن ربط منظومتي الكهرباء والتبريد وتثبيت الأبواب والشبابيك, مُؤكدًا أن العمل سيتم إنجازه في المُدةِ المُحددة لهُ".

يُذكر أن قاعة آرينا من المشاريع الإستراتيجية المُهمة في العراق والتي ستكون إضافة نوعية لمشاريع وزارة الشباب والرياضة.

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