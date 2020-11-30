الكربولي يدعو رئيس الوقف السني الى تقديم استقالته والاعتراف بمسؤوليته عن “الخطأ التأريخي”

2020/11/30 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الاثنين، ان محاولات رئيس الوقف السني، إظهار محاسن (محضر تضييع الاوقاف السنية) لن يغيير من حقيقة رفض مراجعنا وفقهائنا وجماهيرنا له، داعيا اياه الى تقديم استقالته والاعتراف بمسؤوليته عن ذلك الخطأ التأريخي.

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر، ان “محاولات رئيس الوقف السني إظهار محاسن (محضر تضييع الاوقاف السنية) لن يغيير من حقيقة رفض مراجعنا وفقهائنا وجماهيرنا له”.

واضاف الكربولي، “كان الاحرى به تقديم استقالته والاعتراف بمسؤوليته عن ذلك الخطأ التأريخي”.

واختتم الكربولي تغريدته بوسم “الاصرار على الخطأ خطيئة”.

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