الجزء الثاني من الخطاب عن أصل وأسس اللامساواة بين البشر لروسو - زهير الخويلدي

2020/12/10 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي الجزء الثانيأول من أحاط بقطعة أرض، أخذها في رأسه ليقول: هذه ملكي، ووجد أناسًا بسيطين بما يكفي لتصديقها، كان المؤسس الحقيقي للمجتمع المدني.



ما هي الجرائم، والحروب، والقتل، وأي بؤس وأهوال ما كان لينقذ الجنس البشري، الذي رفع الرهانات أو ملء الخندق، صرخ إلى زملائه: احذروا الاستماع إلى هذا المحتال؛ تضيع إذا نسيت أن الثمار ملك للجميع والأرض ليست لأحد.



لكن من الواضح، إذن، أن الأمور قد وصلت بالفعل إلى ......





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