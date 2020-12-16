إدارة الميناء تستغرب قرار المسابقات بتغيير توقيت مباراة الزوراء

2020/12/16 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أبدت الهيأة الإدارية لنادي الميناء الرياضي استغرابها من قرار التطبيعية بتغيير توقيت مباراة فريقه الكروي أمام الزوراء لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وذكر رئيس الهيئة الإدارية للنادي محمد جابر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن" ادارة النادي تستنكر التعامل المجحف من لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية التي تعمل على مجاملة اندية معينة على حساب البقية"، ولفت ألى أن" النادي قد طالب سابقاً بتعديل توقيت مباراة الميناء والصناعات بسبب سوء الاحوال الجوية في البصرة والتي إدت إلى إجهاد اللاعبين , لكن الطلب جوبه بالرفض والإهمال ولم تكلف المسابقات نفسها بالرد حتى على الكتاب واليوم تنقاد حسب رغبات الأندية وتعمل على تنفيذ كل ما تطلبه ".

وختم جابر حديثه بأن" الطاقم التدريبي أبدى استغرابه وامتعاضه من التغيير وعده عدم احترام للنادي وجماهيره".

وكانت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية قد قررت تغيير توقيت مباراة الميناء والزوراء من الساعة الثامنة والنصف مساءً الى الساعة الرابعة والربع عصراً.

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