ادارة الميناء تستغرب من تغيير توقيت مباراة فريقها أمام الزوراء

2020/12/16 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أبدت إدارة نادي الميناء الرياضي استغرابها من تغيير توقيت مباراة فريقها أمام الزوراء لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز من الساعة الـ 8:30 مساءً الى الساعة ال 4:15 عصراً.التي ستقام الجمعة المقبل في ملعب المدينة الرياضية بالبصرة .وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي محمد جابر في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / نسخة منه " نود ان نلفت عناية الجميع اننا كنا قد طلبنا تعديل توقيت مباراة الميناء والصناعات بسبب سوء الأحوال الجوية في البصرة والتي أدت الى إجهاد اللاعبين وجوبه طلبنا بالرفض والإهمال ولم تكلف المسابقات نفسها بالرد حتى على كتابنا .مشيرا الى اننا نجدها اليوم تعمل حسب رغبات الاندية وتعمل على تنفيذ كل ما تطلبها.وختم جابر حديثه ان الكادر التدريبي ابدى استغرابه وامتعاضه من التغيير واعتبره عدم احترام للنادي وجماهيره./انتهى

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