الثورة الثقافية بوصفها مخاض في الثورة الاجتماعية - زهير الخويلدي

2020/12/16 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " الثورات هي الأحداث السياسية الوحيدة التي توصلنا بشكل مباشر وحتمي إلى مشكلة البداية." حنة أرندت، في الثورةكيف يتحدث الفلاسفة عن الثورة السياسية؟ وبأي معنى يتم تناول ظاهرة الثورة في السياق الفلسفي الراهن؟ وماذا يمكن للفيلسوف ان يكتب ويدون للعالم في الذكرى العاشرة من اندلاع ثورة الحرية والكرامة في تونس؟الثورة هي إسقاط مف ......





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