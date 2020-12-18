2020/12/18 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أجاب المرجع الديني الأعلي، السيد علي السيستاني، على مجموعة من الأسئلة الموجهة من بعض المواطنين بشأن العمل في الأجهزة الأمنية العراقية، والتعامل مع قوات التحالف الدولي، وحلق اللحية.

ونشر مكتب المرجع السيستاني عدداً من تلك الأسئلة وأجوبتها وكان أولها الآتي: "السؤال: ما هو موقف الشرع من عمل الشرطة العراقية في الوقت الحاضر؟

الجواب:

لا بأس بذلك مع رعاية الضوابط الشرعية، بل يجب اذا كان في عدم الأنتماء لها تضييع الحقوق وأنتشار الظلم والفساد.

السؤال الثاني:

انا اعمل في مكافحة المخدرات وعملي يستوجب ان نقوم بعمليات مداهمة ليلاً وعندما نقوم بهذه المداهمات التي يجب ان تكون فجائية نجد في هذا المكان المكان نساء نائمات او غير مستورات عند قيامنا بالمداهمة ما حكم عملنا هذا بالنظر اليهنّ او التحقيق معهنّ؟

الجواب:

لابد من مراعاة الحرمات في مقام العمل والتجنب عن انتهاكها مع مراعاة اقتضاءات التحقيق بالبحث عن آليات توفق بين الأمرين.

السؤال:

هل يجوز العمل كشرطي حدود ضمن شرطة الحدود المشكلة حديثاً مع قوات التحالف ؟

الجواب:

يجوز إذا كان ضمن المؤسسة الوطنية العراقية .

السؤال:

هل يجوز العمل مع قوات الاحتلال كمترجمين وأعمال بناء أو عقود عمل؟

الجواب:

يجوز فيما يكون في مصلحة الشعب العراقي لا تكريساً للاحتلال .

السؤال:

هل يجوز التعامل مع قوات التحالف في اعمال مقاولات تخص ترميم المدارس والمباني الحكومية والكسب عن طريق هذه المقاولات ؟

الجواب:

لا بأس به إذا كان لمصلحة أبناء البلد ولفائدتهم .

السؤال:

هل يجوز العمل كمترجم مع القوات الأجنبية ؟

الجواب:

لا مانع إذا كان بمصلحة المؤمنين.

السؤال:

هل يجوز التطوع في الأجهزة الأمنية في العراق؟

الجواب:

اذا كان في صالح المؤمنين فلا مانع.

السؤال:

في عملي يشترط حلق اللحية فهل يجوز؟

الجواب:

لا يجوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع السيستاني يجيب بخصوص عمل المترجمين مع قوات الاحتلال والتحالف الدولي ومداهمة البيوت- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع السيستاني يجيب بخصوص عمل المترجمين مع قوات الاحتلال والتحالف الدولي ومداهمة البيوت- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).