نتائج المفاوضات مع بغداد على طاولة حكومة كوردستان وبارزاني يطالب بتدخل اممي

2020/12/23 | 16:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]ناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، نتائج المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، وطالب رئيس المجلس مسرور بارزاني، الأمم المتحدة بالمشاركة كطرف ثالث في مباحثات أربيل – بغداد، فيما أشار الوفد المفاوض الى أن حكومة الإقليم نفذت جميع التزاماتها الدستورية ولم تترك مسوغاً لبغداد في عدم إرسال المستحقات المالية.

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