"لبنان ينهار" وخلافات "مستمرة" تعيق تشكيل الحريري للحكومة

2020/12/23 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن كان التفاؤل بخروج تشكيلة الحكومة اللبنانية للنور قبل أعياد الميلاد، قال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الأربعاء، إن هناك تعقيدات تحول دون تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الخلافات السياسية مستمرة.

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