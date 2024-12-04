احتمال نزوح 3 ملايين سوري إلى العراق مع تصاعد التوتر في سوريا

2024-12-04 22:15:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق - احمد عاصم





يشهد الوضع في سوريا تصعيداً خطيراً، خصوصاً في حلب وحماة، حيث أدى القصف الجوي العنيف والاشتباكات المستمرة بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة إلى تدمير واسع في البنية التحتية وانهيار الخدمات الأساسية. هذه التطورات دفعت إلى نزوح أعداد كبيرة داخلياً، فيما تتوقع تقارير نزوح حوالي 3 ملايين شخص إلى دول الجوار، ومنها العراق، بحثاً عن الأمان.

العراق يتخذ خطوات احترازية للتعامل مع هذه الأزمة، حيث نشر 10,000 جندي على حدوده مع سوريا لتعزيز الأمن ومنع تسلل الفصائل المسلحة مع موجات النزوح المتوقعة. في الوقت نفسه، تجري الحكومة العراقية مشاورات مكثفة مع الجانب السوري لمناقشة تداعيات الأزمة وآليات التعامل معها، بالتوازي مع توجيه نداءات للمجتمع الدولي لتقديم دعم إنساني عاجل.

الأزمة الإنسانية المحتملة تهدد بفرض ضغوط كبيرة على البنية التحتية العراقية، خصوصاً في المناطق الحدودية، التي تعاني أصلاً من مشكلات في الخدمات والتنمية. الوضع يتطلب استجابة دولية عاجلة لتجنب كارثة إنسانية جديدة