البرلمان يؤجل عطلته التشريعية لإقرار قانون موازنة 2021

2020/12/24 | 15:00 - المصدر: سفن سكاي

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قرر مجلس النواب تأجيل عطلته التشريعية المقررة في الثالث من كانون الثاني المقبل لإقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل المقبل.

ورجحت مقررة البرلمان خديجة علي في تصريح صحفي أن تعرض الموازنة على اللجنة المالية وتقرأ للمرة الأولى في الخامس من كانون الثاني المقبل، مبينة أن تمرير قانون الموازنة يحتاج من 30-45 يوم لإقرارها بالكامل.

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